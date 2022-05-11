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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хотел Холанна, но предложения не делал: В чём причины парадокса

11 Мая 2022 • 06:47 Комментировать
Реал Мадрид
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Леванте
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12.05 22:30

Сага с будущим Эрлинга Холанна закрыта, норвежец подписал контракт с «Манчестер Сити» на пять лет. На него претендовал «Реал», но предложения так и не сделал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает почему.

Эрлинг Холанн был одним из главных лотов грядущего трансферного окна. Супербомбардира также хотели видеть в своём составе «Манчестер Юнайтед», «Барселона», подумывала и «Бавария». При этом главным конкурентом «Манчестер Сити» считался «Реал», который так и не сделал конкретного предложения. Этот парадокс объяснила Marca.

По данным испанского издания, «Реал» давно и пристально следил за Холанном. Когда норвежец ещё выступал за «Мольде», в Мадриде думали его пригласить. Однако тогда испанцы решили не спешить и подождать, пока форвард повзрослеет. За Холанном следили и в Австрии, и в Германии. Руководство мадридцев до последних дней не отметало возможности  приглашения норвежца, но предложение так и не поступило. Причина одна. Зовут её Килиан Мбаппе.

Для «Реала» приоритетом является именно француз из «ПСЖ». В Мадриде прекрасно понимают, что приход Мбаппе повлечёт серьёзные изменения в команде. Сейчас, как говорил Карло Анчелотти, раздевалка «Реала» довольно скромная, где никто не считает себя лучше других. Приход Мбаппе, как опасаются в Мадриде, может эту ситуацию немного пошатнуть. По мнению руководства, приход ещё и Холанна мог негативно сказаться на атмосфере в коллективе.

Добавим к этому, что в «Реале» есть Карим Бензема, который должен помочь Мбаппе с адаптацией. В Мадриде рассчитывают, что ветеран проведёт ещё два-три сезона. Если Мбаппе может играть вместе с Бензема, то Холанн выглядел бы прямой заменой. Надо не забывать, что в «Реале» есть ещё Винисиус, рассчитывают и на Родриго. В этой ситуации точно были бы недовольные.

Конечно, и экономический фактор весьма серьёзен. Приход Холанна с учётом трансферной стоимости, всех комиссий, зарплаты стоит порядка 350 миллионов евро. «Реал» планирует расстаться с Бэйлом, Марсело, Иско, но потянуть и норвежца, и Мбаппе будет довольно сложно. Кроме того, в Мадриде есть некоторые жёсткие установки в отношении затрат на футболистов, которые нарушать не собираются.

Ещё один риск, который видели в Мадриде в отношение Холанна, – это травмы норвежца. В текущем сезоне из-за разных повреждений форвард пропустил около 100 дней, в прошлом – 40. Причём, как правило, травмы эти не результат какой-то жёсткой игры против Холанна, а разные мышечные повреждения.

В «Реале» всё же не отметали возможности подписания Холанна. Однако выглядит всё так, что норвежец был скорее запасным вариантом для мадридцев – на случай, если не сложится с Мбаппе. Ситуация с французом до сих пор не разрешилась, но «Реал» предпочитает до последнего биться за игрока «ПСЖ».

При этом та же Marca ничего не пишет о желании самого Холанна. Сам норвежец вроде бы изначально хотел именно в «Сити», так что нет никакой уверенности, что он сидел и ждал приглашения из Мадрида. Возможно, сам Холанн и отверг бы предложение «Реала» ради Манчестера, где когда-то играл его отец.

И всё же факт остаётся фактом. «Реал» не стал звать Холанна, сделав ставку на Мбаппе. Чем не новая интрига на ближайшие годы – смотреть, где будут мадридцы с французом или без него, и чего добьётся норвежец.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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