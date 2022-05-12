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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал»

12 Мая 2022 • 23:20 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Леванте
окончен

В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимает «Леванте».

Уже в первом тайме за «королевский» клуб забивали Ферлан Менди, Карим Бензема, Родриго и Винисиус. Для капитана «сливочных» этот гол стал 323-м за «Реал». Таким образом, он сравнялся по количеству голов с легендарным форвардом «сливочных» Раулем. Чтобы достичь этой отметки французу потребовалось сыграть за команду 603 матча, а Раулю - 741.

Криштиану Роналду забил за «Реал» 450 голов, сыграв за команду 423 матча. Чтобы догнать португальца, Бензема нужно забить ещё 127 мячей.  

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Карим Бензема Ла Лига
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окончен Реал Сосьедад 3:0 Кадис 1.80 3.45 5.00
окончен Райо Вальекано 1:5 Вильярреал 4.50 3.70 1.80
окончен Реал Мадрид 6:0 Леванте 1.52 5.20 5.70
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