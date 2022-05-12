Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал»

В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимает «Леванте».

Уже в первом тайме за «королевский» клуб забивали Ферлан Менди, Карим Бензема, Родриго и Винисиус. Для капитана «сливочных» этот гол стал 323-м за «Реал». Таким образом, он сравнялся по количеству голов с легендарным форвардом «сливочных» Раулем. Чтобы достичь этой отметки французу потребовалось сыграть за команду 603 матча, а Раулю - 741.

Криштиану Роналду забил за «Реал» 450 голов, сыграв за команду 423 матча. Чтобы догнать португальца, Бензема нужно забить ещё 127 мячей.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.