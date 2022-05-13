Анчелотти посочувствовал «Леванте»

По итогам 36-го тура «Леванте», проиграв со счетом 0:6 мадридскому «Реалу», что называется, «преставился» - команда лишилась шансов на сохранение прописки в Ла Лиге и покинет высший дивизион в четвертый раз в 21-м веке, что является антирекордом чемпионата. В столь сложный момент итальянский наставник разбившего «Леванте» мадридского «Реала» счел нужным выразить слова сочувствия клубу из Валенсии.

- Я хотел бы выразить поддержку «Леванте», их тренеру также. Уверен, что они быстро вернутся в Примеру, это сильный клуб, - заявил в интервью испанскому изданию Marca главный тренер мадридского «Реала».