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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти посочувствовал «Леванте»

13 Мая 2022 • 06:28 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Леванте
окончен

По итогам 36-го тура «Леванте», проиграв со счетом 0:6 мадридскому «Реалу», что называется, «преставился» - команда лишилась шансов на сохранение прописки в Ла Лиге и покинет высший дивизион в четвертый раз в 21-м веке, что является антирекордом чемпионата. В столь сложный момент итальянский наставник разбившего «Леванте» мадридского «Реала» счел нужным выразить слова сочувствия клубу из Валенсии.

- Я хотел бы выразить поддержку «Леванте», их тренеру также. Уверен, что они быстро вернутся в Примеру, это сильный клуб, - заявил в интервью испанскому изданию Marca главный тренер мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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