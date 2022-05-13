«Реал» забил 6 мячей «Леванте» и отправил аутсайдера в Сегунду

В чемпионате Испании все команды провели по 36 матчей, и поздним вечером в четверг определился первый неудачник сезона. Игроки «Леванте» могли надеяться на спасение только в том случае, если бы удалось не проиграть «Реалу» в гостях.
Чемпионы же сразу начали крушить оборону аутсайдера и уже к 34-й минуте громили его после ударов Ферлана Менди, Карима Бензема и Родриго. Затем веское слово сказал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик, - 6:0.
«Реал» давно выиграл чемпионат и не покинет первое место, его соперник потерял шансы выбраться из опасной зоны.
Протокол игры
|(1:0) Менди Ферлан13'
|(2:0) Бензема Карим19'
|(3:0) Родриго34'
|(4:0) Винисиус Жуниор45'
|(5:0) Винисиус Жуниор68'
|(6:0) Винисиус Жуниор83'
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Вальехо Хесус•Начо Фернандес 82' (Хила Марио ( 82') •Менди Ферлан•Вальверде Федерико 75' (Кроос Тони ( 75') •Камавинга Эдуардо • 43'Модрич Лука 69' 75' (Гонсалес Петер ( 75') •Родриго 62' (Диас Мариано ( 62') •Бензема Карим 75' (Йович Лука ( 75') •Винисиус Жуниор
Запасные: Фуйдиас Тони•Лунин Андрей•Милитао Эдер•Каземиро Карлос
Карденас Дани•Мирамон Хорхе•Робер Пьер 77' (Везу Рубен ( 77') •Постиго Серхио•Касерес Мартин 39' (Барди Энис ( 39') •Сон•Радоя Неманья 39' (Кампанья Хосе ( 39') •Пепелу•Мелеро Гонсало 57' (Рохер Марти ( 57' ) • 65'Гомес Даниэль 57' (Кантеро Алехандро ( 57') •Моралес Луис
12 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).