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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» забил 6 мячей «Леванте» и отправил аутсайдера в Сегунду

13 Мая 2022 • 00:24 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Леванте
окончен

В чемпионате Испании все команды провели по 36 матчей, и поздним вечером в четверг определился первый неудачник сезона. Игроки «Леванте» могли надеяться на спасение только в том случае, если бы удалось не проиграть «Реалу» в гостях.

Чемпионы же сразу начали крушить оборону аутсайдера и уже к 34-й минуте громили его после ударов Ферлана Менди, Карима Бензема и Родриго. Затем веское слово сказал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик, - 6:0.

«Реал» давно выиграл чемпионат и не покинет первое место, его соперник потерял шансы выбраться из опасной зоны.

Протокол игры  
Реал Мадрид 6:0Леванте
(1:0) Менди Ферлан13'   
(2:0) Бензема Карим19'   
(3:0) Родриго34'   
(4:0) Винисиус Жуниор45'   
(5:0) Винисиус Жуниор68'   
(6:0) Винисиус Жуниор83'   
Куртуа ТибоВаскес ЛукасВальехо ХесусНачо Фернандес  82' (Хила Марио (  82') Менди ФерланВальверде Федерико  75' (Кроос Тони (  75') Камавинга Эдуардо   43'Модрич Лука   69'  75' (Гонсалес Петер (  75') Родриго  62' (Диас Мариано (  62') Бензема Карим  75' (Йович Лука (  75') Винисиус Жуниор
Запасные: Фуйдиас ТониЛунин АндрейМилитао ЭдерКаземиро Карлос
Карденас ДаниМирамон ХорхеРобер Пьер  77' (Везу Рубен (  77') Постиго СерхиоКасерес Мартин  39' (Барди Энис (  39') СонРадоя Неманья  39' (Кампанья Хосе (  39') ПепелуМелеро Гонсало  57' (Рохер Марти (  57'   65') Гомес Даниэль  57' (Кантеро Алехандро (  57') Моралес Луис
Запасные: Пубиль МаркМалса МикаэльВукчевич НиколаКоке Хорхе IIАйтор ФернандесДуарте ОскарСараччи Марсело
12 мая. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Леванте Винисиус Жуниор
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окончен Реал Сосьедад 3:0 Кадис 1.80 3.45 5.00
окончен Райо Вальекано 1:5 Вильярреал 4.50 3.70 1.80
окончен Реал Мадрид 6:0 Леванте 1.52 5.20 5.70
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