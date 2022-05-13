«Реал» забил 6 мячей «Леванте» и отправил аутсайдера в Сегунду

В чемпионате Испании все команды провели по 36 матчей, и поздним вечером в четверг определился первый неудачник сезона. Игроки «Леванте» могли надеяться на спасение только в том случае, если бы удалось не проиграть «Реалу» в гостях.

Чемпионы же сразу начали крушить оборону аутсайдера и уже к 34-й минуте громили его после ударов Ферлана Менди, Карима Бензема и Родриго. Затем веское слово сказал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик, - 6:0.

«Реал» давно выиграл чемпионат и не покинет первое место, его соперник потерял шансы выбраться из опасной зоны.