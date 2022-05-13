«Леванте» вылетел из Ла Лиги уже в четвертый раз в 21-м веке - это антирекорд

В матче 36-го тура чемпионата испанской Ла Лиги мадридский «Реал» победил со счетом 6:0 «Леванте», и для команды из пригорода «Валенсии» это означает приговор - она не сможет спасти свое место в высшей лиге испанского чемпионата и покинет ее. «Леванте» вылетает из высшей лиги испанского футбола в пятый раз в своей истории, из них четыре раза в 21-м веке.

Это антирекорд для 21-го века, наряду с «Вальядолидом», который также вылетал за это время четыре раза. В первый раз «Леванте» вылетел по итогам сезона 2004/2005, второй в сезоне 2007/2008, затем по итогам сезона 2015/2016, и, наконец, сейчас.