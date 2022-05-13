Месси и Роналду отдыхают: подсчитана результативность Бензема в сезоне

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема проводит потрясающий сезон. В нынешней кампании лидер «королевского клуба» записал на свой счет 44 забитых мяча в 44 поединках за «сливочных».

34-летний бомбардир уверенно лидирует в списке лучших голеадоров испанского чемпионата. На его счету 27 голов в рамках Ла Лиги. Карим опережает ближайшего преследователя на девять результативных ударов.

Благодаря голу во вчерашнем матче с «Леванте» (6:0) Бензема поднялся на второе место по голам за «Реал». Карим подвинул на третью строчку легенду клуба Рауля Гонсалеса.