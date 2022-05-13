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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси и Роналду отдыхают: подсчитана результативность Бензема в сезоне

13 Мая 2022 • 09:56 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Леванте
окончен

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема проводит потрясающий сезон. В нынешней кампании лидер «королевского клуба» записал на свой счет 44 забитых мяча в 44 поединках за «сливочных».

34-летний бомбардир уверенно лидирует в списке лучших голеадоров испанского чемпионата. На его счету 27 голов в рамках Ла Лиги. Карим опережает ближайшего преследователя на девять результативных ударов.

Благодаря голу во вчерашнем матче с «Леванте» (6:0) Бензема поднялся на второе место по голам за «Реал». Карим подвинул на третью строчку легенду клуба Рауля Гонсалеса.

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Карим Бензема
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