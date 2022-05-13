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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мариано Диас может стать игроком «Фенербахче»

13 Мая 2022 • 07:06 Комментировать
Реал Мадрид
6:0
Леванте
окончен

В следующем сезоне в мадридском «Реале» может не оказаться Мариано Диаса - доминиканский футболист готов покинуть «Реал» в пользу турецкого «Фенербахче», где он надеется стать стабильным игроком основы. В «Реале» 28-летний форвард чаще всего появляется на замену, а в этом сезоне и вовсе перестал выходить на поле - лишь восемь матчей в чемпионате Испании, при этом ни одного гола.

Как уточняет издание Fotoma?, стороны готовы сойтись на сумме в шесть миллионов евро, дабы трансфер Диаса в турецкий чемпионат стал реальностью. Нынешнее соглашение доминиканского футболиста с победителем чемпионата Испании рассчитано до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Мариано Диас Трансферы футбола - лето 2022
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