Мариано Диас может стать игроком «Фенербахче»

В следующем сезоне в мадридском «Реале» может не оказаться Мариано Диаса - доминиканский футболист готов покинуть «Реал» в пользу турецкого «Фенербахче», где он надеется стать стабильным игроком основы. В «Реале» 28-летний форвард чаще всего появляется на замену, а в этом сезоне и вовсе перестал выходить на поле - лишь восемь матчей в чемпионате Испании, при этом ни одного гола.

Как уточняет издание Fotoma?, стороны готовы сойтись на сумме в шесть миллионов евро, дабы трансфер Диаса в турецкий чемпионат стал реальностью. Нынешнее соглашение доминиканского футболиста с победителем чемпионата Испании рассчитано до 2023 года.