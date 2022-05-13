Модрич сделал «хет-трик» из голевых передач - впервые в своей карьере

В матче 36-го тура чемпионата испанской Ла Лиги мадридский «Реал» побеждает со счетом 6:0 «Леванте», а полузащитник Лука Модрич к этому моменту сделал уже три голевые передачи. Модрич ассистировал сперва Родриго, а затем дважды делал голевые передачи Винисиусу.

Три голевые передачи за матч - такого с хорватским ветераном еще не случалось, несмотря на то, что он выступает в «Реале» уже десять лет и сыграл в 434 матчах. Последним игроком «Реала», сделавшим три голевых передачи в матче, был Хамес Родригес в 2015 году в игре против «Райо Вальекано».

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