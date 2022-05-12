Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» перед матчем Ла Лиги

12 Мая 2022 • 23:05 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Леванте
1.52 5.20 5.70
1-й тайм

В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимает «Леванте».

Перед началом матча игроки команды гостей выстроились, чтобы обеспечить футболистам «Реала» чемпионский коридор. Напомним, «королевский» клуб в прошлом туре обеспечил чемпионство.

На 13-й минуте встречи Ферлан Менди открыл счёт после классной передачи Луки Модрича. На 19-й минуте форвард Карим Бензема увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 34-й минуте Родриго забил третий мяч в ворота гостей.

«Леванте» после 35 матчей замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 29 очков. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Леванте Карим Бензема Лука Модрич Ла Лига Ферлан Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЛЕВАНТЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Сосьедад 3:0 Кадис 1.80 3.45 5.00
окончен Райо Вальекано 1:5 Вильярреал 3.70 3.35 2.13
Идет 47 минута Реал Мадрид 4:0 Леванте 1.28 6.60 9.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
23:05 · Испания. Ла Лига
Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» перед матчем Ла Лиги
22:55 · Испания. Ла Лига
Пике: «Я плакал, когда Месси покинул «Барселону»
22:54 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» забил 5 голов в ворота «Райо Вальекано»
22:30 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти заявил, что его не волнует переход Холанна в «Манчестер Сити»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг готов присоединиться к «Барселоне»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид — «Леванте»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
21:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» уверенно победил «Кадис»
21:23 · Испания. Ла Лига
Пике рассказал, как однажды круто изменил образ жизни Пуйоля
21:14 · Испания. Ла Лига
Облака и Лоди разнимали партнеры во время матча с «Эльче»
20:50 · Испания. Ла Лига
Агент Данджумы заявил, что есть высокая вероятность ухода игрока из «Вильярреала»
20:43 · Испания. Ла Лига
Пике: «Гвардиола понимает игру, как никто другой из тех, кого я знаю»
20:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» готовит новый контракт для Винисиуса
20:30 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:5
20:28 · Испания. Ла Лига
Азар вернулся к тренировкам и впечатлил тренеров «Реала»
20:04 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не намерена сдаваться в переговорах по Левандовски
Все новости
Рекомендуем