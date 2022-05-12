Игроки «Леванте» устроили чемпионский коридор «Реалу» перед матчем Ла Лиги

В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимает «Леванте».

Перед началом матча игроки команды гостей выстроились, чтобы обеспечить футболистам «Реала» чемпионский коридор. Напомним, «королевский» клуб в прошлом туре обеспечил чемпионство.

На 13-й минуте встречи Ферлан Менди открыл счёт после классной передачи Луки Модрича. На 19-й минуте форвард Карим Бензема увеличил преимущество своей команды до двух мячей. На 34-й минуте Родриго забил третий мяч в ворота гостей.

«Леванте» после 35 матчей замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 29 очков. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.