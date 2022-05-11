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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анчелотти о Рюдигере: «Поговорим о нём после финала Лиги чемпионов»

11 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Лидс
...
Челси
Через 6 ч. 24 мин.

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на спекуляции, согласно которым «сливочные» согласовали летний перехода защитника «Челси» Антонио Рюдигера на правах свободного агента. Итальянец сказал, что сможет говорить об этом после финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдёт 28 мая в Париже.

«Давайте поговорим о нём после финала Лиги чемпионов. Тогда у нас будет время. Сейчас же я сконцентрирован на концовке сезона. Я понимаю, что у вас будут свои аргументы, но я не вижу смысла говорить сейчас о будущем и о трансферном рынке», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что вчера появилась информация, согласно которой Рюдигер подписал с «Реалом» контракт сроком на 4 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти Антонио Рюдигер
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