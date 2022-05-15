Почеттино: «Игра за «ПСЖ» – не подарок»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о молодых игроках.

Считается, что аргентинский наставник недостаточно доверяет местным юным дарованиям: даже в сегодняшнем матче предпоследнего тура Лиги 1, когда парижане уже давно гарантировали себе чемпионство, на поле вышли проверенные бойцы.

«Для будущих успехов клуба важно предоставлять игровую практику молодым футболистам. Но они должны это заслужить, ведь игра за «ПСЖ» – это не подарок, не лёгкая прогулка, есть риск совершить ошибку. Но я верю, что постепенно молодёжь будет внедрена», – приводит слова Почеттино журналист Адриен Гренье.

Сегодняшняя встреча «ПСЖ» с «Монпелье» завершилась победой чемпионов со счётом 4:0. Голами отметились Лионель Месси (дважды), Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе.