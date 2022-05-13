В «ПСЖ» определились с основным вратарём на следующий сезон

В «Пари Сен-Жермен» решили сделать ставку на Джанлуиджи Доннарумму.

В нынешнем сезоне итальянский голкипер делил роль «первого номера» с другим звёздным вратарём – Кейлором Навасом. Обоих футболистов такая ситуация не устраивала, и теперь в парижском клубе определились, на кого из них будет сделана ставка в будущем.

По данным журналиста Адриена Гренье, ссылающегося на L’ÉQUIPE, безоговорочно основным стражем ворот «ПСЖ» со следующего сезона будет Джанлуиджи Доннарумма, в то время как Кейлора Наваса продадут в другой клуб. Та же судьба может постичь Серхио Рико, Марцина Булку и Альфонса Ареола – все они не входят в дальнейшие планы столичного гранда.