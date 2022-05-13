Руководство «ПСЖ» встретилось с португальским тренером

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить французский «Пари Сен-Жермен».

На днях в португальских СМИ появилась информация о желании Консейсау поработать на более высоком уровне. Как сообщает журналист Адриен Гренье, специалист уже провёл встречу со спортивным директором Леонардо, на которой обсуждалось его возможное назначение в «ПСЖ» на место Маурисио Почеттино.

В контракте Консейсау с «Порту» прописан пункт отступных в размере 10 млн евро – именно такую компенсацию потребуется заплатить желающим нанять португальца, чей действующий контракт с «драконами» рассчитан до конца сезона 2023/24. Впрочем, по данным источника, Консейсау не является приоритетным кандидатом для парижан.