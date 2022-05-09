Верратти: «Матч с «Реалом» убил нас»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти назвал причину безвыигрышной серии французской команды. Отметим, что подопечные Маурисио Почеттино не знают побед на протяжении трёх последних туров чемпионата Франции.

Итальянский хавбек считает, что с нынешним составом «ПСЖ» мог бы сыграть лучше в некоторых моментах сезона.

«Это был сложный сезон. Думаю, матч с «Реалом» нас убил. Мы хотели пройти дальше в Лиге чемпионов. Однако мы смогли выиграть чемпионат, что никогда не бывает легко», — приводит слова Верратти RMC Sport.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (2:3), выбыв из борьбы за трофей. Тем не менее парижане сумели досрочно выиграть чемпионат Франции за четыре тура до конца турнира.