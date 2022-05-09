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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти: «Матч с «Реалом» убил нас»

09 Мая 2022 • 11:38 Комментировать
Монпелье
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ПСЖ
6.90 5.40 1.38
14.05 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти назвал причину безвыигрышной серии французской команды. Отметим, что подопечные Маурисио Почеттино не знают побед на протяжении трёх последних туров чемпионата Франции.

Итальянский хавбек считает, что с нынешним составом «ПСЖ» мог бы сыграть лучше в некоторых моментах сезона.

«Это был сложный сезон. Думаю, матч с «Реалом» нас убил. Мы хотели пройти дальше в Лиге чемпионов. Однако мы смогли выиграть чемпионат, что никогда не бывает легко», — приводит слова Верратти RMC Sport.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (2:3), выбыв из борьбы за трофей. Тем не менее парижане сумели досрочно выиграть чемпионат Франции за четыре тура до конца турнира.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Верратти
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МОНПЕЛЬЕ ПСЖ
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