Дембеле – лучший ассистент топ-5 лиг в 2022 году, Месси – второй

Усман Дембеле чаще всех с начала 2022 года ассистирует товарищам по команде.

На счету 24-летнего французского вингера «Барселоны» уже десять результативных передач с начала года – больше, чем у кого-либо в рамках пяти сильнейших чемпионатов Европы за этот же период. Свой десятый ассист Дембеле оформил в сегодняшнем поединке против «Сельты».

Немного уступает французу экс-звезда «Барселоны» Лионель Месси, раздавший девять голевых пасов в Лиге 1 за «ПСЖ» в 2022 году. Третий результат у Деяна Кулушевски из «Тоттенхэма», Марко Ройса из дортмундской «Боруссии» и Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцига» – по восемь ассистов.