«Барселона» снова встретится с агентами Гави на этой неделе

Каталонская «Барселона» продолжает активно работать над продлением контракта полузащитника Гави. Согласно Mundo Deportivo, на эту неделю руководство «сине-гранатовых» запланировало очередную встречу с агентами полузащитника, на которой будет обсуждаться продление соглашения.

На прошлой неделе Гави провёл позитивные переговоры с руководством «Барселоны», после которой стороны пришли к уверенности, что им удастся достичь общей цели и продлить контракт.

Действующее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных по новому контракту может составить один миллиард евро.