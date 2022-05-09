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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» снова встретится с агентами Гави на этой неделе

09 Мая 2022 • 14:46 Комментировать
Барселона
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Сельта
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10.05 22:30

Каталонская «Барселона» продолжает активно работать над продлением контракта полузащитника Гави. Согласно Mundo Deportivo, на эту неделю руководство «сине-гранатовых» запланировало очередную встречу с агентами полузащитника, на которой будет обсуждаться продление соглашения.

На прошлой неделе Гави провёл позитивные переговоры с руководством «Барселоны», после которой стороны пришли к уверенности, что им удастся достичь общей цели и продлить контракт.

Действующее соглашение Гави с «Барселоной» рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных по новому контракту может составить один миллиард евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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