Депай и Обамеянг забили по голу в первом тайме и вывели «Барселону» вперёд в матче с «Сельтой»

В эти минуты проходит матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» принимает «Сельту».

На 30-й минуте голландский нападающий Мемфис Депай получил мяч в штрафной площади, нанёс удар в нижний угол ворот и вывел каталонцев вперёд. Результативной передачей отметился Усман Дембеле.

На 41-й минуте встречи Пьер-Эмерик Обамеянг поразил ворота «Сельты» и удвоил преимущество своей команды.

«Барселона» после 35 туров набрала 69 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» сыграла 35 матчей и с 43 очками располагается на 11-м месте.

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