Хави надеется, что Дембеле продлит контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави в очередной раз выразил надежду на то, что нападающий Усман Дембеле продлит контракт с командой.

«Клуб в курсе моих планов на следующий сезон. Будет непросто, но я надеюсь, что Дембеле продлит контракт», — цитирует Хави Sport.es.

24-летний француз перешёл в «Барселону» летом 2017 года. До этого он защищал цвета дортмундской «Боруссии». Каталонский клуб заплатил за трансфер 140 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл 30 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отметился 11 результативными передачами.

«Барселона» после 35 туров набрала 69 очков и расположилась на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.