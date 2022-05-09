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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аспас: «Барселона» добилась заметного прогресса при Хави»

09 Мая 2022 • 17:56 Комментировать
Барселона
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Сельта
1.35 5.30 7.90
10.05 22:30

Экс-нападающий «Ливерпуля», а ныне форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил главного тренера каталонской «Барселоны» Хави, который, по мнению нападающего, добился серьёзного прогресса во главе «сине-гранатовых».

«Барселона» добилась заметного прогресса при Хави. У них теперь другая философия. Сейчас эта команда является более подкованной в плане тактики. Хави пытается выстроить команду на долгие годы», – цитирует Аспаса Mundo Deportivo.

Завтра в 22:30 по московскому времени «Сельта» сыграет на выезде с каталонской «Барселоной» в рамках очередного тура чемпионата Испании. В этой игре подопечные Хави могут сделать большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе финиш на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Хави Эрнандес Яго Аспас
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