Аспас: «Барселона» добилась заметного прогресса при Хави»

Экс-нападающий «Ливерпуля», а ныне форвард «Сельты» Яго Аспас похвалил главного тренера каталонской «Барселоны» Хави, который, по мнению нападающего, добился серьёзного прогресса во главе «сине-гранатовых».

«Барселона» добилась заметного прогресса при Хави. У них теперь другая философия. Сейчас эта команда является более подкованной в плане тактики. Хави пытается выстроить команду на долгие годы», – цитирует Аспаса Mundo Deportivo.

Завтра в 22:30 по московскому времени «Сельта» сыграет на выезде с каталонской «Барселоной» в рамках очередного тура чемпионата Испании. В этой игре подопечные Хави могут сделать большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе финиш на втором месте.