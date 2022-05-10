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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави уже решил, что Траоре покинет «Барселону»

10 Мая 2022 • 00:00 Комментировать
Барселона
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Сельта
1.40 5.20 7.60
Через 21 ч. 17 мин.

Полузащитник Адама Траоре здорово проявил себя в «Барселоне» сразу после появления в клубе, но затем как-то сдал, и теперь «Барселона» вряд ли станет выкупать его за 30 с чем-то миллионов евро, как предлагает «Вулверхэмптон».

Проблема в том, что на его позиции играют и Ферран Торрес, и внезапно воспрянувший Усман Дембеле, который зимой котировался как бесполезный балласт в команде. Так что с Траоре летом «Барселона» расстанется, уточняет El Mundo Deportivo. Закрепиться в своем любимом клубе и остаться в любимом городе у него так и не получилось.

Возможно, пока что - а вдруг его вскоре пригласит «Эспаньол»?

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре Трансферы футбола - лето 2022
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10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
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