Форвард «Сельты» поддержал Араухо

Испанский нападающий «Сельты» Яго Аспас поддержал уругвайского защитника «Барселоны» Рональда Араухо, который потерял сознание в матче между этими командами.

Аспас сказал, что он хочет через журналистов отправить слова поддержки уругвайскому футболисту. Форвард клуба из Виго выразил надежду на то, что с Араухо всё будет в порядке и в скором времени защитник сможет снова вернуться на поле.

Напомним, что Араухо в матче с «Сельтой» столкнулся головами с одноклубником Гави, потерял сознание и не сумел самостоятельно покинуть поле. В итоге «Барселона» одержала трудовую победу со счётом 3:1.