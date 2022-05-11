«Барселона» сообщила о здоровье Араухо

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала дома «Сельту» и уверенно победила, однако по ходу матча каталонцы потеряли центрального защитника Рональда Араухо. Он столкнулся в воздушной дуэли с собственным одноклубником Гави, после чего упал на газон и его вывезли с поля на медицинской машине.

Вскоре после матча «Барселона» сообщила предварительную информацию о состоянии здоровья уругвайского футболиста. Араухо получил сотрясение мозга, но он находится в сознании. Араухо проводет какое-то время в больнице, после чего будет выписан, сообщает официальный сайт каталонского суперклуба.