«Барселона» без сверхусилий разобралась с «Сельтой»

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против середняков из «Сельты» и сделала шаг к серебряным медалям. Интересно, что «сине-гранатовые» в итоге не имели доминирования в плане контроля мяча, а также реже били в створ. При этом все удары фаворитов матча были голевыми. Мемфис Депай ударом с разворота открыл счет, а вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул прострел Жорди Альбы. Он же оформил дубль, но уже после рейда и передачи Усмана Дембеле. Моментальный ответ «Сельты» после провала обороны, и Яго Аспас отыграл один мяч. В оставшееся время у гостей удалился Джейсон Мурильо, а Рональд Араухо угодил в больницу, столкнувшись с партнером.

3:1, и «Барселона» в одной победе от гарантированного второго места по итогам сезона.