«Барселона» без сверхусилий разобралась с «Сельтой»

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против середняков из «Сельты» и сделала шаг к серебряным медалям. Интересно, что «сине-гранатовые» в итоге не имели доминирования в плане контроля мяча, а также реже били в створ. При этом все удары фаворитов матча были голевыми. Мемфис Депай ударом с разворота открыл счет, а вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул прострел Жорди Альбы. Он же оформил дубль, но уже после рейда и передачи Усмана Дембеле. Моментальный ответ «Сельты» после провала обороны, и Яго Аспас отыграл один мяч. В оставшееся время у гостей удалился Джейсон Мурильо, а Рональд Араухо угодил в больницу, столкнувшись с партнером.
3:1, и «Барселона» в одной победе от гарантированного второго места по итогам сезона.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис30'
|(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик41'
|(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик48'
|50'Аспас Яго (3:1)
Тер Штеген Марк-Андре•Алвес Даниэл 89' (Мингеса Оскар ( 89') •Араухо Рональд 68' (Ленгле Клеман ( 68') •Гарсия Эрик • 80'Альба Жорди•Гави•Де Йонг Френки•Дембеле Усман•Депай Мемфис 64' (Фати Ансу ( 64') •Торрес Ферран 46' (Пуч Рикард ( 46') •Обамеянг Пьер-Эмерик 84' (Де Йонг Люк ( 84')
Дитуро Матиас•Васкес Кевин 46' (Мурильо Джейсон ( 46' ) • 58'Айду Джозеф•Араухо Нестор•Галан Хави•Пейнадо Франсиско 90' (Вейга Габриэль ( 90') •Браис Мендес•Денис Суарес 90' (Фонтан Хосе ( 90') •Серви Франко•Аспас Яго•Тьяго Гальярдо 60' (Тапия Ренато ( 60')
10 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).