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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» без сверхусилий разобралась с «Сельтой»

11 Мая 2022 • 00:35 Комментировать (2)
Барселона
3:1
Сельта
окончен

В 36-м туре Ла Лиги «Барселона» играла против середняков из «Сельты» и сделала шаг к серебряным медалям. Интересно, что «сине-гранатовые» в итоге не имели доминирования в плане контроля мяча, а также реже били в створ. При этом все удары фаворитов матча были голевыми. Мемфис Депай ударом с разворота открыл счет, а вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул прострел Жорди Альбы. Он же оформил дубль, но уже после рейда и передачи Усмана Дембеле. Моментальный ответ «Сельты» после провала обороны, и Яго Аспас отыграл один мяч. В оставшееся время у гостей удалился Джейсон Мурильо, а Рональд Араухо угодил в больницу, столкнувшись с партнером.

3:1, и «Барселона» в одной победе от гарантированного второго места по итогам сезона.

Протокол игры  
Барселона 3:1Сельта
(1:0) Депай Мемфис30'   
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик41'   
(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик48'   
  50'Аспас Яго (3:1)
Тер Штеген Марк-АндреАлвес Даниэл  89' (Мингеса Оскар (  89') Араухо Рональд  68' (Ленгле Клеман (  68') Гарсия Эрик   80'Альба ЖордиГавиДе Йонг ФренкиДембеле УсманДепай Мемфис  64' (Фати Ансу (  64') Торрес Ферран  46' (Пуч Рикард (  46') Обамеянг Пьер-Эмерик  84' (Де Йонг Люк (  84')
Запасные: Брайтвайт МартинЮмтити СамуэльНето МурараОрельяна АлехандроТраоре АдамаСанс АльвароТенас Арнау
Дитуро МатиасВаскес Кевин  46' (Мурильо Джейсон (  46'   58') Айду ДжозефАраухо НесторГалан ХавиПейнадо Франсиско  90' (Вейга Габриэль (  90') Браис МендесДенис Суарес  90' (Фонтан Хосе (  90') Серви ФранкоАспас ЯгоТьяго Гальярдо  60' (Тапия Ренато (  60')
Запасные: Солари АугустоПинеда ОрбелинРубен БланкоКаррильо Коке
10 мая. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
окончен Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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