Обамеянг: «Дома мы обязаны выигрывать»

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала дома «Сельту» и уверенно победила. Два мяча в этой игре забил Пьер-Эмерик Обамеянг - самое удачное приобретение «Барселоны» минувшей зимой. Габонский нападающий пояснил, почему «Барселона» столь успешна в домашних матчах, а также подтвердил, что для команды важно занять именно второе место в чемпионате, коли уж первое недоступно.

- Мы играем дома, и мы обязаны выигрывать в домашних стенах. Для нас очень важно финишировать вторыми в чемпионате, и будем бороться за нее до конца, дабы сыграть в Суперкубке, - заявил Обамеянг, слова которого цитирует пресс-служба «Барселоны».