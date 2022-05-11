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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг: «Дома мы обязаны выигрывать»

11 Мая 2022 • 04:08 Комментировать
Барселона
3:1
Сельта
окончен

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала дома «Сельту» и уверенно победила. Два мяча в этой игре забил Пьер-Эмерик Обамеянг - самое удачное приобретение «Барселоны» минувшей зимой. Габонский нападающий пояснил, почему «Барселона» столь успешна в домашних матчах, а также подтвердил, что для команды важно занять именно второе место в чемпионате, коли уж первое недоступно.

- Мы играем дома, и мы обязаны выигрывать в домашних стенах. Для нас очень важно финишировать вторыми в чемпионате, и будем бороться за нее до конца, дабы сыграть в Суперкубке, - заявил Обамеянг, слова которого цитирует пресс-служба «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
окончен Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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