«Барселона» может обменять Френки де Йонга в «Манчестер Сити» на Силву

«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться игроками, сообщает ESPN.

По информации источника, в Манчестер может отправиться голландский хавбек Френки де Йонг, а в обратном направлении проследует полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

Сообщается, что главный тренер каталонцев Хави намерен усилить конкуренцию в линии полузащиты своей команды, а «Манчестер Сити» ищет замену для Фернандиньо, который покинет клуб летом нынешнего года.

Ранее сообщалось об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне 24-летний де Йонг провёл в составе «сине-гранатовых» 45 матчей, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

27-летний Силва забил 13 мячей, а также отдал шесть результативных передач в 47 встречах.