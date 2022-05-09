Алвес рассказал, как был готов вернуться в «Барселону» еще в 2019

Возвращение бразильского защитника Дани Алвеса минувшей зимой стало хорошим подспорьем для «Барселоны», бразильский ветеран и забивает, и ассистирует, и свои обязанности в обороне успевает соблюдать.

Между тем в первый раз бразилец уходил из команды со скандалом, поссорившись с тогдашним президентом Бартомеу. Он клялся, что никогда больше не ступит на «Камп Ноу» в качестве футболиста «Барселоны», но, как поведал сам Дани, уже в 2019 он был готов вернуться после того, как «Барселона» была унижена «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов - 0:4.

- Сеньор президент, как дела? Я готов вернуться и сыграть на чемпионате мира в 2022 году в качестве игрока «Барселоны». Давайте оставим в стороне гордыню и обиды. Мы нужны друг другу, - написал тогда Алвес Бартомеу, но получил лишь формальный ответ, что, дескать, «надо узнать мнение команды». Сейчас, с Лапортой, «узнавать» ничего не потребовалось - Алвеса позвали домой без лишних вопросов.