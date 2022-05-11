Хави не слишком доволен игрой «Барселоны», несмотря на победу

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выступление своей команды в поединке Ла Лиги против «Сельты» (3:1).

«Мы сыграли в вертикальный футбол и были эффективны, но в целом выступили недостаточно хорошо, – приводит слова наставника «Барселоны» Marca. – Когда соперник остался вдесятером, дела пошли лучше. Играя в равных составах, мы были слишком неаккуратны, особенно в первом тайме.

Сегодня нам пришлось обходиться сразу без трёх важных игроков – Бускетса, Пике и Педри. Все трое способны менять ситуацию на поле, и это сказывается на команде. Нам нужно играть проще и избегать ненужных потерь.

Иногда можно делать разницу, не забивая голов, – у Усмана [Дембеле] есть эта способность. Существует множество факторов, и Усман преуспевает в одном из них – голевых передачах», – отметил Хави после матча.