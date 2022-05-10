«Барселона» забила уже 10 голов головой в 2022 году - и это лучшее достижение в Европе

Каталонская «Барселона» лидирует среди всех клубов лучших пяти чемпионатов Европы по не самому привычному для себя параметру - количеству голов, забитых головой. Их в 2022 году на счету «Барселоны» уже целых десять.

Большую часть на свой счет записал, конечно же, Люк де Йонг - главная ударная сила на втором этаже в составе «Барселоны». Но неплохо действует в воздушных сражениях и Пьер-Эмерик Обамеянг, не говоря уже о центральных защитниках - таких как Пике или Апаухо.

Так что «Барселона» постепенно становится более универсальной командой, в то время как раньше каждый гол, забитый «Барселоной» головой, считался событием.