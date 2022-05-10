Рафинья дал обещание «Барселоне»

Вингер «Лидса» Рафинья Диас устно договорился с «Барселоной».

«Лидс» будет вынужден отпустить бразильца за 25 млн евро, если не сумеет сохранить прописку в Английской премьер-лиге по итогам текущего сезона.

Как сообщалось в прессе ранее, Рафинья активно продвигает собственный переход в «Барселону». По данным Todofichajes, футболист уже пообещал руководству каталонцев, что примет их предложение, если этим летом покинет свой нынешний клуб. Интерес к покупке 25-летнего игрока также проявляют английские клубы и французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Рафинья Диас забил 10 голов в 32 поединках АПЛ.