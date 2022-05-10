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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Сельты» на матч 36-го тура Ла Лиги

10 Мая 2022 • 21:55 Комментировать
Барселона
...
Сельта
1.43 4.90 6.90
Через 0 ч. -4 мин.

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Барселоны» и «Сельты» на матч 36-го тура чемпионата Испании.   

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Алвес, Альба, Гарсия, Ф. де Йонг, Гави, Дембеле, Депай, Торрес, Обамеянг.

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Аиду, Галан, Васкес, Суарес, Бельтран, Серви, Мендес, Гальярдо, Аспас.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясем. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. Матч пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

После 35 туров «Барселона» набрала 69 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» с 43 очками занимает 11-е место.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
Идет 71 минута Гранада 1:0 Атлетик Б 4.20 3.55 1.93
10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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