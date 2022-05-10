Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Сельты» на матч 36-го тура Ла Лиги

Представляем вашему вниманию стартовые составы «Барселоны» и «Сельты» на матч 36-го тура чемпионата Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Алвес, Альба, Гарсия, Ф. де Йонг, Гави, Дембеле, Депай, Торрес, Обамеянг.

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Аиду, Галан, Васкес, Суарес, Бельтран, Серви, Мендес, Гальярдо, Аспас.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясем. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. Матч пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

После 35 туров «Барселона» набрала 69 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сельта» с 43 очками занимает 11-е место.

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