Обамеянг забил 10 голов в 15 матчах в чемпионате Испании

В эти минуты проходит матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Сельту».

После первого тайма каталонский клуб побеждает со счётом 2:0, забили Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Для габонского форварда этот забитый мяч стал 10-м в нынешнем сезоне чемпионата Испании. При этом футболист принял участие в 15 матчах в Ла Лиге.

В этой встрече он прервал трёхматчевую серию без голов. В последний раз Обамеянг забивал 21 апреля в матче с «Реал Сосьедадом».

«Барселона» после 25 туров набрала 69 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.