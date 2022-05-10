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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг забил 10 голов в 15 матчах в чемпионате Испании

10 Мая 2022 • 23:32 Комментировать
Барселона
3:1
Сельта
1.43 4.90 6.90
2-й тайм

В эти минуты проходит матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Сельту».

После первого тайма каталонский клуб побеждает со счётом 2:0, забили Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Для габонского форварда этот забитый мяч стал 10-м в нынешнем сезоне чемпионата Испании. При этом футболист принял участие в 15 матчах в Ла Лиге.

В этой встрече он прервал трёхматчевую серию без голов. В последний раз Обамеянг забивал 21 апреля в матче с «Реал Сосьедадом».

«Барселона» после 25 туров набрала 69 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Пьер-Эмерик Обамеянг
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БАРСЕЛОНА СЕЛЬТА
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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
Идет 71 минута Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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