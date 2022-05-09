Хави и «Барселона»: Как прошёл первый сезон сотрудничества

«Барселона» пробилась в Лигу чемпионов, и теперь можно подводить итоги первого сезона Хави. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о работе молодого наставника.

Подводя итоги первого сезона Хави в «Барселоне», можно с уверенностью сказать, что тренер справился. Когда он только возглавил команду, ему уже все пели дифирамбы и предрекали успех. В этой ситуации всё могло закончиться провалом из-за завышенных ожиданий. Тем не менее Хави сделал примерно то, чего от него и ожидали. За первый неполный сезон ему можно поставить «четвёрку с минусом».

С точки зрения результатов Хави решил главную задачу – пробился в Лигу чемпионов. По ходу сезона был риск, что каталонцы останутся вне главного еврокубка. Это был бы не только спортивный провал, но и серьёзный финансовый удар, который клуб сейчас не мог себе позволить. Под руководством Хави «Барселона» довольно уверенно решила эту задачу. В какой-то момент каталонцы даже стали мечтать догнать «Реал», но это было невозможно.

Немного расстроили результаты «Барселоны» в кубковых соревнованиях. В Лиге Европы каталонцы были фаворитами, они убрали с пути «Наполи», который тоже мечтал об успехе. Вылет от «Айнтрахта» в этом смысле был разочарованием. Плохо «Барселона» выступила и в Кубке Испании, где вылетела уже на стадии 1/8 финала. В итоге Хави не смог первый сезон завершить с трофеем.

Важнее в любом случае не столько спортивные результаты, сколько возвращение каталонцев к атакующему стилю. На игру «Барселоны» стало приятно смотреть. Пока «блаугране» не хватает стабильности, с чем и связаны вылеты команды из кубковых соревнований. Однако в целом Хави прививает «Барселоне» исконный атакующий стиль, который даёт результат. Класико против «Реала», выигранное со счётом 4:0, было самым показательным. Пожалуй, это был эталон, к которому каталонцы будут стремиться.

В следующем сезоне от «Барселоны» все будут ждать стабильности игры и результатов. Каталонцы не могут себя позволять чередовать суперигры, как против «Реала» и «Атлетико», с тем, что было показано против «Райо Вальекано». Если «Барселона» хочет решать задачи, то не может себе позволить расслабиться.

Отдельный вопрос – это грядущее трансферное окно. «Барселона» стоит перед непростой дилеммой в плане усиления атакующей линии. Каталонцы, по данным СМИ, ищут сильного нападающего. Эрлинга Холанна «блауграна» себе позволить не может, Роберта Левандовски «Бавария» вроде продавать не собирается. Тем не менее «Барселона» ищет кого-то, кто сможет с Обамеянгом закрыть эту позицию.

С другой стороны, в «Барселоне» есть Ансу Фати. Когда он здоров, то выглядит человеком, вокруг которого в принципе надо строить новую команду. Вот только его травматичность пугает. Сможет ли Хави целиком делать ставку на Фати?

Трансферное окно во многом будет для Хави определяющим. Можно вспомнить, как Фрэнк Лэмпард в «Челси» здорово начал, но после ряда приобретений потерял контроль над командой. Посмотрим, сможет ли Хави воспользоваться сам той базой, которую заложил.

Роман Андреев