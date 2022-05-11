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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо увезли на машине скорой помощи после столкновения с Гави

11 Мая 2022 • 00:03 Комментировать
Барселона
3:1
Сельта
окончен

В эти минуты проходит матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Сельту».

Каталонский клуб выигрывает по ходу второго тайма со счётом 3:1. В составе хозяев голы забили Мемфис Депай, и дубль на свой счёт записал Пьер-Эмерик Обамеянг. Единственный на данный момент мяч за «Сельту» забил Яго Аспас.

Омрачил удачный матч всем поклонникам «Барселоны» защитник Рональд Араухо. На 61-й минуте он со своим одноклубником Гави столкнулся головами в воздухе и потерял сознание. Игру пришлось прервать, так как уругвайского футболиста медики пытались реанимировать. На данный момент известно лишь то, что Араухо увезли со стадиона на машине скорой помощи.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь
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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Ла Лига Рональд Араухо
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окончен Валенсия 0:3 Бетис 3.20 3.40 2.25
окончен Гранада 1:0 Атлетик Б 3.25 3.35 2.25
окончен Барселона 3:1 Сельта 1.43 4.90 6.90
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.15 3.40 3.55
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.30 3.10 3.55
11.05  21:30 Севилья ... Мальорка 1.49 4.50 6.80
11.05  22:30 Эльче ... Атлетико М 6.00 3.75 1.65
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