Араухо увезли на машине скорой помощи после столкновения с Гави

В эти минуты проходит матч 36-го тура Ла Лиги, в котором «Барселона» принимает «Сельту».

Каталонский клуб выигрывает по ходу второго тайма со счётом 3:1. В составе хозяев голы забили Мемфис Депай, и дубль на свой счёт записал Пьер-Эмерик Обамеянг. Единственный на данный момент мяч за «Сельту» забил Яго Аспас.

Омрачил удачный матч всем поклонникам «Барселоны» защитник Рональд Араухо. На 61-й минуте он со своим одноклубником Гави столкнулся головами в воздухе и потерял сознание. Игру пришлось прервать, так как уругвайского футболиста медики пытались реанимировать. На данный момент известно лишь то, что Араухо увезли со стадиона на машине скорой помощи.