В возрасте 106 лет скончался самый старый из бывших игроков «Барселоны»

Сразу после победы над «Сельтой» в матче 36-го тура чемпионата Испании «Барселона» выразила соболезнования семье Хуана-Батисты Льописа, который скончался в возрасте 106 лет. До сегодняшнего дня он был самым пожилым игроком «Барселоны», еще остававшимся в живых. Льопис родился 20 мая 1916 года, он выступал за клуб с 1941 по 1943 год в качестве голкипера, сыграв в шести товарищеских матчах. Другой доступной информации об его выступлениях в настоящий момент, к сожалению, нет.

В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги, команде предстоит сыграть еще два матча в чемпионате.