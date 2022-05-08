«Марсель» и «Барселона» – самые успешные команды топ-5 лиг по игре в гостях в 2022 году

Французский «Марсель» – лучший в топ-5 лигах после «Барселоны» по очкам, набранным в гостевых поединках чемпионата.

Сегодня «Марсель» отпраздновал очередную гостевую победу (3:0 над «Лорьяном»), набрав уже 22 очка в выездных матчах французской Лиги 1 с начала 2022 года. Более эффективно в чужих стенах выступает только «Барселона», набравшая 26 баллов.

Примечательно также, что за весь текущий сезон на счету «Марселя» уже 39 очков (12 побед и 3 ничьи), заработанных в гостях в чемпионате Франции, что является вторым лучшим показателем в истории клуба (рекорд – 42 очка в сезоне 2008/09).