Спортдир «Барселоны»: «Гави хочет остаться»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал ход переговоров по новому контракту с Гави.

Контракт 17-летнего полузащитника истекает следующим летом, и каталонский клуб пытается удовлетворить требования вундеркинда, на которого также претендуют зарубежные топ-клубы.

«Гави хочет остаться в «Барселоне», – сказал Алемани в интервью Movistar. – Мы провели продолжительные переговоры, чтобы сохранить его в нашем клубе на долгие годы».

Гави провёл 44 поединка за «Барселону» во всех турнирах текущей кампании, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами.