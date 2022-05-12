Обамеянг догнал Депая

В матче 36-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче гостей из Виго - «Сельту». «Барселона» забила в этом матче три мяча, первый из них записал на свой счет голландский нападающий Мемфис Депай, а два других - габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Таким образом, после матча они сравнялись по количеству забитых в текущем сезоне голов в составе «Барселоны» - по 13 мячей. Но при этом Депай играет в «Барселоне» с начала сезона, а Обамеянг свой первый матч в каталонском суперклубе провел лишь 6 февраля. Третий в списке лучших бомбардиров - Ферран Торрес с шестью голами.