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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг догнал Депая

12 Мая 2022 • 00:05 Комментировать
Барселона
3:1
Сельта
окончен

В матче 36-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» обыграла в домашнем матче гостей из Виго - «Сельту». «Барселона» забила в этом матче три мяча, первый из них записал на свой счет голландский нападающий Мемфис Депай, а два других - габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Таким образом, после матча они сравнялись по количеству забитых в текущем сезоне голов в составе «Барселоны» - по 13 мячей. Но при этом Депай играет в «Барселоне» с начала сезона, а Обамеянг свой первый матч в каталонском суперклубе провел лишь 6 февраля. Третий в списке лучших бомбардиров - Ферран Торрес с шестью голами.

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