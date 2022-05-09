Тер Штеген может вернутся в состав к матчу с «Сельтой»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может занять место в воротах в следующем матче Ла Лиги против «Сельты». Игрок пропустил игру с «Бетисом» из-за плохого самочувствия.

В понедельник тер Штеген вернулся к тренировкам. Вполне вероятно, что кипер сможет выйти на поле в предпоследней домашней игре «Барсы». Ранее сообщалось, что в матче с «Сельтой» каталонский клуб не досчитается нескольких ключевых игроков, в том числе дисквалифицированного Серхио Бускетса.

«Барселона» обеспечила себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, но главный тренер Хави считает, что команде нужно бороться за второе место.