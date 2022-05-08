«Барселона» положила глаз на игрока «ПСЖ»

Каталонская «Барселона» в ближайшее трансферное окно может подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Несмотря на то, что «ПСЖ» планирует продлить контракт с Верратти, «Барселона» не теряет надежды переманить футболиста к себе, уверено издание Mundo Deportivo. Переломным моментом в сделке может быть финансовая сторона вопроса, поскольку испанцы готовят серьёзное предложение.

Текущий контракт парижан с Верратти действует до 2024 года. В текущем сезоне Марко забил два гола и отметился двумя ассистами в 29 матчах во всех турнирах.