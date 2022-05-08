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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» положила глаз на игрока «ПСЖ»

08 Мая 2022 • 15:24 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
Через 5 ч. 38 мин.

Каталонская «Барселона» в ближайшее трансферное окно может подписать полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

Несмотря на то, что «ПСЖ» планирует продлить контракт с Верратти, «Барселона» не теряет надежды переманить футболиста к себе, уверено издание Mundo Deportivo. Переломным моментом в сделке может быть финансовая сторона вопроса, поскольку испанцы готовят серьёзное предложение.

Текущий контракт парижан с Верратти действует до 2024 года. В текущем сезоне Марко забил два гола и отметился двумя ассистами в 29 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Марко Верратти
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