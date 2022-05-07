Месси может не сыграть против «Труа»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Франции против «Труа». Согласно журналисту Адриену Гренье, аргентинец страдает из-за болей в рёбрах, но при этом вероятность его участия в воскресной игре ещё не исключена.

Матч против «Труа» точно пропустят соотечественники Месси – нападающий Мауро Икарди и полузащитник Леандро Паредес. Также парижанам в игре не сможет помочь Юлиан Дракслер, который ещё не восстановился после травмы.

Напомним, что «ПСЖ» уже оформил чемпионство в Лиге 1. Месси в нынешней кампании отметился 4 голами и 13 голевыми передачами.