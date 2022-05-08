«Реал» предлагает Мбаппе зарплату в 40 миллионов евро в год

Стало известны детали потенциального перехода нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе в мадридский «Реал». Журналист Адриен Гренье ссылаясь на испанское издание El Pais заявил, что «сливочные» предлагают французскому форварду зарплату в размере 40 миллионов евро в год. При этом Мбаппе получит подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

Также отмечается, что Мбаппе будет получать 50% с имиджевых сделок с его лицом. Мбаппе должен объявить о своём решении касательно будущего после 15 мая.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе рекордную зарплату в размере 1,2 миллионов евро в неделю.