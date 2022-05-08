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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предлагает Мбаппе зарплату в 40 миллионов евро в год

08 Мая 2022 • 13:41 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
Через 7 ч. 31 мин.

Стало известны детали потенциального перехода нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе в мадридский «Реал». Журналист Адриен Гренье ссылаясь на испанское издание El Pais заявил, что «сливочные» предлагают французскому форварду зарплату в размере 40 миллионов евро в год. При этом Мбаппе получит подписной бонус в размере 180 миллионов евро.

Также отмечается, что Мбаппе будет получать 50% с имиджевых сделок с его лицом. Мбаппе должен объявить о своём решении касательно будущего после 15 мая.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе рекордную зарплату в размере 1,2 миллионов евро в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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08.05  19:30 Эспаньол ... Осасуна 2.37 3.20 3.25
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
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