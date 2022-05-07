Ротен: «Мбаппе дал шанс «ПСЖ» предложить что-то внятное»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен поделился мнением о будущем нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе.

Экс-футболист считает, что 23-летнего форварда интересуют не только деньги. Он желает увидеть перспективу в спортивном проекте «ПСЖ».

«Он приоткрыл дверь для для продления контракта. Мбаппе дал шанс руководству «ПСЖ» предложить что-то внятное», — Заявил Ротен в эфире передачи на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе ещё не определился со своим будущим. Активный интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал». Однако «ПСЖ» не желает отпускать своего лидера, предложив ему рекордный контракт с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне француз провёл в составе парижан 43 матча, в которых забил 35 мячей и отдал 23 результативные передачи. Летом нынешнего года Мбаппе станет свободным агентом и сможет самостоятельно выбрать свой будущий клуб.