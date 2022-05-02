Бывший игрок «Ювентуса» Мауро: «Милан» заслуживает уважение за то, как вёл переговоры с Доннаруммой»

Экс-полузащитник туринского «Ювентуса» и «Наполи» Массимо Мауро считает, что «Милан» поступил правильно, когда решил не продлевать контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Напомним, что итальянский вратарь летом на правах свободного агента перебрался в «ПСЖ».

«Это была отличная работа клуба. «Милан» и Мальдини ясно дали понять Мальдини, что не собираются потакать его требованиям», – сказал Мауро в эфире Radio 24.

Летом 2021 года «Милан» заменил Доннарумму голкипером «Лилля» Майком Меньяном. В итальянской прессе сейчас активно гуляют слухи о том, что Джанлуиджи хочет вернуться в Серию А.