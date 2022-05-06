Паредес: Месси делает всё ради клуба

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес прокомментировал поведение болельщиков в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Когда они свистели, я не мог в это поверить, это то, с чем мы не можем справиться, это было действительно безумие. Он страдает, мы знаем, кто такой Лео, что он генерирует на поле и что он дает нам, что он пытается сделать для клуба», - сказал Леандро Tyc Sports.

27-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес в этом сезоне принял участие в 22 матчах, забил один гол и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

Месси пришел в «ПСЖ» в августе 2021 года и подписал контракт до конца июня 2023 года.