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Паредес: Месси делает всё ради клуба

06 Мая 2022 • 23:16 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
08.05 21:45

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес прокомментировал поведение болельщиков в адрес нападающего Лионеля Месси.

«Когда они свистели, я не мог в это поверить, это то, с чем мы не можем справиться, это было действительно безумие. Он страдает, мы знаем, кто такой Лео, что он генерирует на поле и что он дает нам, что он пытается сделать для клуба», - сказал Леандро Tyc Sports.

27-летний аргентинский полузащитник Леандро Паредес в этом сезоне принял участие в 22 матчах, забил один гол и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

Месси пришел в «ПСЖ» в августе 2021 года и подписал контракт до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Леандро Паредес
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