Вратарь «Труа» предложил Неймару сделку перед исполнением пенальти

В 36-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал дома «Труа», и на 25-й минуте парижане получили право на пенальти. К мячу решил подойти Неймар, а с другой стороны к нему подошел вратарь «Труа» Джесси Мулен. И он предложил Неймару сделку...

- Я сказал ему - слушай, Ней, скажи, в какой угол будешь бить? Дай мне шанс отбить удар. Тут на стадионе мой отец, моя мать, тут мои братья, и даже моя супруга, все смотрят на меня. Я хочу, чтобы они гордились мной, - поведал после матча Мулен в интервью LeParisien.

А Неймар? Ему эта ситуация показалась забавной и он предложил контрсделку.

- Хорошо, ты скажешь мне, в какой угол будешь прыгать, а я скажу, куда буду бить, - предложил в ответ Неймар, после чего оба посмеялись. А бразилец в итоге забил.