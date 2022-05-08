Лизаразю: «На месте Мбаппе, я бы перешёл в «Реал»

Бывший защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю призвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе по окончанию сезона перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«На месте Мбаппе, я бы перешёл в «Реал». По мне, это очевидный вариант. Их стадион является культурным достоянием. У него была бы отличная связка с Каримом Бензема. Мне кажется, если Мбаппе так долго принимает решение, он явно ждёт определённого ответа от «ПСЖ», – заявил Лизаразю в интервью Telefoot.

Напомним, что сегодня появилась информация от инсайдера Адриена Гренье, согласно которой «Реал» предложил Мбаппе зарплату в размере 40 миллионов евро в год.