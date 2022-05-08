Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лизаразю: «На месте Мбаппе, я бы перешёл в «Реал»

08 Мая 2022 • 17:47 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
Через 3 ч. 48 мин.

Бывший защитник сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю призвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе по окончанию сезона перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

«На месте Мбаппе, я бы перешёл в «Реал». По мне, это очевидный вариант. Их стадион является культурным достоянием. У него была бы отличная связка с Каримом Бензема. Мне кажется, если Мбаппе так долго принимает решение, он явно ждёт определённого ответа от «ПСЖ», – заявил Лизаразю в интервью Telefoot.

Напомним, что сегодня появилась информация от инсайдера Адриена Гренье, согласно которой «Реал» предложил Мбаппе зарплату в размере 40 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Биксант Лизаразю Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТРУА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Хетафе 0:0 Райо Вальекано 2.13 3.20 3.85
Идет 36 минута Вильярреал 0:0 Севилья 2.46 3.25 3.05
08.05  19:30 Эспаньол ... Осасуна 2.37 3.20 3.25
08.05  22:00 Атлетико М ... Реал Мадрид 2.75 3.40 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
17:47 · Испания. Ла Лига
Лизаразю: «На месте Мбаппе, я бы перешёл в «Реал»
17:04 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» с «Райо Вальекано» провели «сухой» матч
16:45 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» — «Севилья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:41 · Англия. Премьер-лига
Молина: «Я горд, что мной интересуются «Атлетико», «Ювентус» и «Арсенал»
16:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола о поражении «Реалу»: «Никакие слова не могли приглушить боль после матча»
15:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» может переплатить 5 миллионов евро за Гарсию
15:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» положила глаз на игрока «ПСЖ»
14:34 · Испания. Ла Лига
Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» из-за прав на изображение
13:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» предлагает Мбаппе зарплату в 40 миллионов евро в год 3
11:59 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес: «Буду любить «Барселону», где бы я ни находился»
09:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может обменять Френки де Йонга в «Манчестер Сити» на Силву
08:41 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес стал третьим после Месси и Фигу по ассистам в Ла Лиге
01:23 · Испания. Ла Лига
Фати – лучший в Ла Лиге по соотношению голов и сыгранных минут
01:10 · Испания. Ла Лига
Альба: «Барселона» будет бороться за все трофеи в следующем сезоне»
00:59 · Испания. Ла Лига
Хави – о попадании «Барселоны» в Лигу чемпионов: «Гора с плеч»
Все новости
Рекомендуем