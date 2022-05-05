«ПСЖ» планирует расстаться с пятью игроками

По данным источника, «ПСЖ» этим летом попытается избавиться от пятерых игроков.

В список футболистов, не входящих в дальнейшие планы боссов парижского клуба, вошли голкипер Кейлор Навас, нападающий Мауро Икарди, защитник Левен Кюрзава, вингер Анхель Ди Мария и защитник Колен Дагба, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на издание Le Parisien.

Соглашение 34-летнего Ди Марии с «Пари Сен-Жермен» истекает этим летом, и аргентинец, как сообщается, уже ведёт переговоры с «Ювентусом». Все остальные вышеперечисленные футболисты связаны с клубом соглашением до 2024 года, поэтому для их ухода парижанам придётся приложить дополнительные усилия.