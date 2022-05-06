В Израиле считают, что Мбаппе завёл роман с местной 29-летней студенткой

В израильской прессе вовсю обсуждают слухи о возможном романе Килиана Мбаппе с 29-летней израильской студенткой Авив Сарой Мейри. При этом видимых оснований считать, что у них есть отношения, вроде бы нет - они даже не подписаны друг на друга. Однако журналисты израильского журнала Pnai Plus считают, что некоторые детали намекают на завязавшиеся отношения.

Так, девушка уже продолжительное время находится в Париже, публикуя различные фотографии из французской столицы. Также на одной из фотографий она одела футболку клуба, уточняет источник. Это, а также некоторые иные детали позволяют рассуждать на тему возможного романа.