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В Израиле считают, что Мбаппе завёл роман с местной 29-летней студенткой

06 Мая 2022 • 19:56 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.30 16.00
08.05 21:45

В израильской прессе вовсю обсуждают слухи о возможном романе Килиана Мбаппе с 29-летней израильской студенткой Авив Сарой Мейри. При этом видимых оснований считать, что у них есть отношения, вроде бы нет - они даже не подписаны друг на друга. Однако журналисты израильского журнала Pnai Plus считают, что некоторые детали намекают на завязавшиеся отношения.

Так, девушка уже продолжительное время находится в Париже, публикуя различные фотографии из французской столицы. Также на одной из фотографий она одела футболку клуба, уточняет источник. Это, а также некоторые иные детали позволяют рассуждать на тему возможного романа.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе
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