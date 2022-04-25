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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» придумал новый способ удержать Мбаппе

25 Апреля 2022 • 16:04 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
08.05 21:45

«ПСЖ» продолжает пытаться отговорить нападающего команды Килиана Мбаппе от перехода в «Реал» летом нынешнего года.

Как сообщает The Athletic, руководство парижского клуба предлагает своему лидеру краткосрочный контракт, обещая, что в будущем он сможет присоединиться к «сливочным».

Ранее сообщалось, что на этой неделе семья Мбаппе отправится в Испанию на переговоры с «Реалом».

В текущем сезоне 23-летний француз провёл в составе парижан 42 матча, в которых забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. По окончании нынешнего сезона футболист станет свободным агентом, если не продлит контракт со своим нынешним клубом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 160 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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