«ПСЖ» придумал новый способ удержать Мбаппе

«ПСЖ» продолжает пытаться отговорить нападающего команды Килиана Мбаппе от перехода в «Реал» летом нынешнего года.

Как сообщает The Athletic, руководство парижского клуба предлагает своему лидеру краткосрочный контракт, обещая, что в будущем он сможет присоединиться к «сливочным».

Ранее сообщалось, что на этой неделе семья Мбаппе отправится в Испанию на переговоры с «Реалом».

В текущем сезоне 23-летний француз провёл в составе парижан 42 матча, в которых забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. По окончании нынешнего сезона футболист станет свободным агентом, если не продлит контракт со своим нынешним клубом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 160 миллионов евро.