Почеттино: «Тяжело оценивать сезон, потому что мы не выиграли Лигу чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвёл итоги уходящего сезона для французской команды.

Специалист отметил значимость национального титула, при этом выразил разочарование тем, что команде так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Мы этой цели не достигли», — приводит слова Почеттино L’Équipe.

Напомним, в 1/8 финала главного клубного турнира Европы парижане уступили мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (2:3), выбыв из борьбы за трофей. Однако парижский клуб в очередной раз сумел стать чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.