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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино: «Тяжело оценивать сезон, потому что мы не выиграли Лигу чемпионов»

08 Мая 2022 • 11:18 Комментировать
ПСЖ
...
Труа
1.17 7.40 16.00
Через 9 ч. 29 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвёл итоги уходящего сезона для французской команды.

Специалист отметил значимость национального титула, при этом выразил разочарование тем, что команде так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

«Крайне тяжело рассуждать на эту тему. Полтора года назад, когда я возглавил команду, главной задачей было выиграть Лигу чемпионов. Мы этой цели не достигли», — приводит слова Почеттино  L’Équipe.

Напомним, в 1/8 финала главного клубного турнира Европы парижане уступили мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (2:3), выбыв из борьбы за трофей. Однако парижский клуб в очередной раз сумел стать чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Почеттино может покинуть «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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